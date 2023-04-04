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Австралия ввела запрет использования TikTok для госслужащих

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Вторник 04 апреля 2023 07:40
Австралия ввела запрет использования TikTok для госслужащих Фото: Австралия ввела запрет использования TikTok для госслужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Австралии удалят TikTok со всех устройств, которые принадлежат федеральному правительству, по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что правительство Китая может использовать базирующуюся в Пекине компанию для сбора данных пользователей, подрывая интересы безопасности Запада.

В правительстве Австралии уточнили, что запрет вступит в силу, как только это станет практически возможным. Исключения будут предоставляться только в каждом конкретном случае и при наличии соответствующих мер безопасности.

После запрета TikTok в Австралии все члены так называемой сети обмена разведывательными данными Five Eyes, в которую входят Австралия, Канада, США, Британия и Новая Зеландия, запретили использование приложения на правительственных устройствах. Аналогичные запреты объявили Франция, Бельгия и Европейская комиссия.

Ранее мы писали, что НАТО официально запретит сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства, предоставленные Североатлантическим альянсом, ссылаясь на соображения безопасности.

Ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

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