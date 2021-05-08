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Мінкульт поставив під загрозу заходи до 9 травня у столиці, - КМДА

Новость на русском → Київ, Субота 08 травня 2021 14:47
Мінкульт поставив під загрозу заходи до 9 травня у столиці, - КМДА Фото: Київська міська державна адміністрація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проведення Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві під загрозою зриву через усну заборону Міністерства культури.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури", - наголосила Хонда.

Вона також додала, що жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

Заступниця голова КМДА зазначила, що мова, фактично, йде про спробу зриву проведення щорічного заходу.

Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

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