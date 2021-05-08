Минкульт поставил под угрозу мероприятия к 9 мая в столице, - КГГА

Проведение Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры.

По ее словам, техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - отметила Хонда.

Она также добавила, что никаких документов, которые бы подтверждали это решение Министерства культуры, у руководства музея нет.

Заместитель председатель КГГА отметила, что речь, фактически, идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.