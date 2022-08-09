Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері оборони

Міністри оборони США і Канади в ході телефонної розмови обговорили питання тиску НАТО на вторгнення Росії в Україну, а також підняли питання подальшої військової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

В офіційному повідомленні за підсумками дзвінка повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін і його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном надання Канадою допомоги Україні у сфері оборони.

Співрозмовники також домовилися продовжувати тісну координацію з двосторонніх і глобальних питань у сфері оборони обох країн від зовнішніх загроз.