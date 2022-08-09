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Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері оборони

Фото: міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри оборони США і Канади в ході телефонної розмови обговорили питання тиску НАТО на вторгнення Росії в Україну, а також підняли питання подальшої військової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

В офіційному повідомленні за підсумками дзвінка повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін і його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном надання Канадою допомоги Україні у сфері оборони.

Співрозмовники також домовилися продовжувати тісну координацію з двосторонніх і глобальних питань у сфері оборони обох країн від зовнішніх загроз.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що за канадською програмою UNIFIER були підготовлено понад 33 тисячі українських військових.

До цього повідомлялося, що США і союзники обговорюють можливість навчання українських пілотів управління винищувачами західного зразка. Щоб у перспективі поставити військові літаки на озброєння України.

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