Країни Балтії незадоволені відповіддю Білорусі на запит про навчання з РФ, - МЗС Естонії

Країни Балтії відправили до Білорусі запит про спільні навчання з Росією. Відповідь Білорусі не влаштувала ці країни, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

У середу Литва від імені країн Балтії направила Білорусі запит на підставі Віденського документа ОБСЄ щодо спільних російсько-білоруських навчань.

Країни Балтії вимагають від Білорусі докладного огляду навчань. Їх цікавить кількість задіяних військ, танків, бронетехніки, артилерії й ракетних батарей, плановане кількість вильотів військових літаків та інші подробиці.

У другій половині дня 11 лютого Білорусь відповіла на цей запит. У Міністерстві закордонних справ Естонії пояснюють, що у відповіді Білорусі недостатньо даних про навчання.

"Сьогодні, у другій половині дня, 11 лютого, була отримана їхня відповідь. Відповідь Білорусі на конкретні питання, поставлені трьома країнами Балтії, залишається недостатньою", - заявила офіційний представник МЗС Естонії Ліїса Тоотс.

Вона додала, що країни будуть і далі координувати свої подальші кроки.

"Ми будемо координувати з іншими країнами Балтії наступні кроки, але на основі механізму зниження ризиків Віденського документа, Естонія, Латвія і Литва тепер мають право скликати додаткові консультації з Білоруссю, в яких можуть брати участь інші зацікавлені держави-учасники ОБСЄ", - сказала вона.