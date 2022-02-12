ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни Балтії незадоволені відповіддю Білорусі на запит про навчання з РФ, - МЗС Естонії

Новость на русском →
Естонія, Субота 12 лютого 2022 01:47
Країни Балтії незадоволені відповіддю Білорусі на запит про навчання з РФ, - МЗС Естонії Фото: країни Балтії відправили запит до Білорусі про навчання з Росією (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Країни Балтії відправили до Білорусі запит про спільні навчання з Росією. Відповідь Білорусі не влаштувала ці країни, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

У середу Литва від імені країн Балтії направила Білорусі запит на підставі Віденського документа ОБСЄ щодо спільних російсько-білоруських навчань.

Країни Балтії вимагають від Білорусі докладного огляду навчань. Їх цікавить кількість задіяних військ, танків, бронетехніки, артилерії й ракетних батарей, плановане кількість вильотів військових літаків та інші подробиці.

У другій половині дня 11 лютого Білорусь відповіла на цей запит. У Міністерстві закордонних справ Естонії пояснюють, що у відповіді Білорусі недостатньо даних про навчання.

"Сьогодні, у другій половині дня, 11 лютого, була отримана їхня відповідь. Відповідь Білорусі на конкретні питання, поставлені трьома країнами Балтії, залишається недостатньою", - заявила офіційний представник МЗС Естонії Ліїса Тоотс.

Вона додала, що країни будуть і далі координувати свої подальші кроки.

"Ми будемо координувати з іншими країнами Балтії наступні кроки, але на основі механізму зниження ризиків Віденського документа, Естонія, Латвія і Литва тепер мають право скликати додаткові консультації з Білоруссю, в яких можуть брати участь інші зацікавлені держави-учасники ОБСЄ", - сказала вона.

Нагадаємо, що країни Балтії активували механізм ОБСЄ щодо зниження військових конфліктів. Вони відправили в Білорусь запит про навчання з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Естонія Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи