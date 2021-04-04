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"ЄС з вами": Боррель запевнив Україну в підтримці територіальної цілісності

Новость на русском → Брюссель, Неділя 04 квітня 2021 23:03
"ЄС з вами": Боррель запевнив Україну в підтримці територіальної цілісності Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час телефонної розмови обговорили агресію Росії на Донбасі та в Криму. Боррель запросив українського колегу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях і в Криму, небажання РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів, інтенсивне поширення дезінформації.

"Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету і територіальної цілісності України: "Європейський союз із вами", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, на тлі агресивних дій Росії відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно стежать за діями Росії поблизу українського кордону.

Крім того, нещодавно Кулеба закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити загострювати ситуацію на Донбасі.

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