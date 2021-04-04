"ЄС з вами": Боррель запевнив Україну в підтримці територіальної цілісності

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час телефонної розмови обговорили агресію Росії на Донбасі та в Криму. Боррель запросив українського колегу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях і в Криму, небажання РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів, інтенсивне поширення дезінформації.

"Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету і територіальної цілісності України: "Європейський союз із вами", - підкреслили в МЗС.