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Первым заместителем министра обороны сможет стать военный

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащий сможет занять должность первого замминистра обороны Украины.

Как сообщает РБК-Украина , соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ №76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые решения в министерстве. Назначат новых заместителей.

Ранее РБК-Украина писала о том, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

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Владимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины