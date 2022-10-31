Министры торговли ЕС обсудили возможности расширения поддержки Украины

Министры торговли Европейского Союза и торговый представитель США Кэтрин Тай в понедельник провели переговоры в Праге и обсудили возможности расширения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министры надеются, что торговая сделка со странами Латинской Америки продвинется вперед после президентских выборов в Бразилии и откроет для Украины новые экспортные возможности.

"В целом, мы на позитивном пути, и очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали между ЕС и Соединенными Штатами как стратегическими союзниками, особенно в ситуации, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис накануне встречи в контексте вторжения России в Украину.