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Министры торговли ЕС обсудили возможности расширения поддержки Украины

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Прага, Понедельник 31 октября 2022 12:57
Министры торговли ЕС обсудили возможности расширения поддержки Украины Фото: министры торговли ЕС обсудили возможности расширения поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры торговли Европейского Союза и торговый представитель США Кэтрин Тай в понедельник провели переговоры в Праге и обсудили возможности расширения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры надеются, что торговая сделка со странами Латинской Америки продвинется вперед после президентских выборов в Бразилии и откроет для Украины новые экспортные возможности.

"В целом, мы на позитивном пути, и очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали между ЕС и Соединенными Штатами как стратегическими союзниками, особенно в ситуации, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис накануне встречи в контексте вторжения России в Украину.

Ранее мы писали, что Франция вместе с коллегами в ЕС прорабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из "зерновой сделки".

Также сообщалось, что, несмотря на выход РФ из "сделки", ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" в Черном море. Стороны предупредили РФ.

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