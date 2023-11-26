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Министры обороны США и Украины обсудили помощь в сфере безопасности

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Министры обороны Украины и США в телефонном режиме обсудили помощь в сфере безопасности.



Конгресс США 1 октября утвердил временный бюджет, который не включал в себя финансирование помощи Украине. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов. Из этой суммы 60 миллиардов долларов планируется направить на поставки оружия, боеприпасов и другой военной помощи Украине для защиты от российской агрессии. Остальную сумму США направят Израилю и на обеспечение безопасности страны.

В рамках недавнего визита в Украину министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи на 100 миллионов долларов.

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