Міністри оборони США та України обговорили допомогу у сфері безпеки

Міністри оборони України та США у телефонному режимі обговорили допомогу у сфері безпеки.







Конгрес США 1 жовтня затвердив тимчасовий бюджет, який не включав фінансування допомоги Україні. Це питання буде розглянуто окремо.

Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 мільярдів доларів. З цієї суми 60 мільярдів доларів планується направити на постачання зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Решту США спрямують Ізраїлю і на забезпечення безпеки країни.

У рамках недавнього візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.