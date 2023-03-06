Министры обороны стран ЕС соберутся на неформальную встречу: будут говорить о поддержке Украины

Министры обороны стран-членов Евросоюза соберутся на неформальную встречу в рамках Совета иностранных дел (обороны) в Стокгольме 7-8 марта. На ней будет присутствовать и представитель Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Шведского председательства ЕС .

Сообщается, что первая сессия встречи будет посвящена военной поддержке Украины со стороны ЕС, в частности, обучению ВСУ через Миссию военной помощи ЕС Украине. На этом заседании будут присутствовать командующие силами операции, которые представят информацию о ситуации, а также представитель Украины.

Кроме того, министры обороны обсудят финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

Напомним, Эстония предложила странам ЕС выделить 4 млрд евро на закупку 155-мм боеприпасов для Украины. Страна надеется, что члены ЕС согласуют совместную закупку боеприпасов для Украины 8 марта.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников попросил европейских коллег поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно.

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