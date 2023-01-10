RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры обороны Британии и США обсудили дальнейшую военную поддержку Украины

Фото: министры обороны Британии и США обсудили перспективную помощь Украине (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия в сфере оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Стороны обсудили текущие усилия для поддержки Украины, в частности, путем выделения помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Также отмечается, что министр обороны США высоко оценил последовательную помощь Украине со стороны Британии.

В Пентагоне также отметили, что оба министра ожидают скорейшей встречи в Европе в ближайшие недели, а также углубления особых отношений между двумя странами.

Ранее Уоллес заявил, что открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Также перед этим в Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина в рамках крупнейшего пакета военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонВоенная помощьВторжение России в Украину