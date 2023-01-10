Министры обороны Британии и США обсудили дальнейшую военную поддержку Украины

Руководитель Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия в сфере оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В Пентагоне также отметили, что оба министра ожидают скорейшей встречи в Европе в ближайшие недели, а также углубления особых отношений между двумя странами.

Также отмечается, что министр обороны США высоко оценил последовательную помощь Украине со стороны Британии.

"Стороны обсудили текущие усилия для поддержки Украины, в частности, путем выделения помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее Уоллес заявил, что открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Также перед этим в Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина в рамках крупнейшего пакета военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

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