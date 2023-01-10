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Міністри оборони Британії та США обговорили подальшу військову підтримку України

Фото: міністри оборони Британії та США обговорили перспективну допомогу Україні (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Константин Широкун

Керівник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Британії Бен Уоллес під час телефонної розмови обговорили спільні зусилля у сфері оборонної підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Сторони обговорили поточні зусилля для підтримки України, зокрема, шляхом надання допомоги у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.

Також наголошується, що Міністр оборони США високо оцінив послідовну допомогу Україні з боку Британії.

У Пентагоні також зазначили, що обидва міністри очікують якнайшвидшої зустрічі в Європі найближчими тижнями, а також поглиблення особливих відносин між двома країнами.

Раніше Уоллес заявив, що відкритий щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо Росія продовжуватиме обстрілювати цивільні райони.

Також перед цим у Пентагоні розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна у рамках найбільшого пакету військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

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