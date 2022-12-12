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Британия "открыта" для предоставления Украине оружия большей дальности, - Уоллес

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Великобритания, Понедельник 12 декабря 2022 19:05
Британия "открыта" для предоставления Украине оружия большей дальности, - Уоллес Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (twitter.com/transitionlouth)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что будет открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, во время выступления в парламенте Борис Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить", - сказал Уоллес.

Также он добавил, что будет открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если будут продолжаться обстрелы гражданских районов войсками РФ.

"Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и будут пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Борис Джонсон призвалпередать Украине необходимое оружие, чтобы закончить войну в 2023 году.

Также ранее мы писали, что Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет.

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