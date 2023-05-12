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Министры стран ЕС сегодня обсудят войну и помощь Украине

Фото: министры ЕС 12 мая обсудят войну в Украине (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня, 12 мая, встретятся в Стокгольме. Главы МИД обсудят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня встречи.

Война на Украине, а также помощь украинцам станут одной из главных тем сегодняшней встречи европейских министров в столице Швеции.

"В ходе рабочего обеда 12 мая министры иностранных дел обсудят российскую агрессию, поддержку Украины и усиление диалога с третьими странами по поводу глобальных последствий российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также сегодня главы МИД проведут стратегическую дискуссию по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Встречу будет принимать министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. Она пройдет под традиционным председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, глава Еврокомиссии во время визита в Киев назвала три ключевых элемента 11-го пакета санкций против России.

В то же время издание Reuters отмечает, что переговоры по 11-му пакету санкций ЕС могут затянуться.

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