Министры энергетики стран ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в Facebook .

"На Энергетическом совете много споров, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение происходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, и я могу только сказать ему, что газовый потолок - плохая идея", - написал Сийярто.

Министр добавил, что его страна считает такие ограничения "неправильным ответом на энергетический кризис в Европе". Возможное нововведение якобы может угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии.