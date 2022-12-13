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Министры энергетики стран ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

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Брюссель, Вторник 13 декабря 2022 18:12
Министры энергетики стран ЕС не согласовали лимит цен на газ из России Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Министры энергетики стран Евросоюза не согласовали введение максимальной стоимости российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

"На Энергетическом совете много споров, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение происходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, и я могу только сказать ему, что газовый потолок - плохая идея", - написал Сийярто.

Министр добавил, что его страна считает такие ограничения "неправильным ответом на энергетический кризис в Европе". Возможное нововведение якобы может угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии.

Напомним, 10 декабря страны ЕС провели экстренные переговоры насчет введения лимита цен на газ из России, но тогда мнения государств разошлись.

Также мы писали, что 2 декабря страны ЕС смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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