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Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу потолка цен на газ

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Брюссель, Суббота 10 декабря 2022 15:49
Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу потолка цен на газ Фото: Страны ЕС пока не смогли согласовать ценовой потолок на газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны ЕС проводят экстренные переговоры в субботу, 10 декабря, пытаясь согласовать соглашение по ограничению цен перед встречей своих министров энергетики 13 декабря, но мнения государств по этому плану по-прежнему расходятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двенадцать из 27 стран-членов ЕС распространили документ, в котором требуют, чтобы ценовой потолок был "значительно" ниже, чем последний компромисс, согласованный странами.

"Текст не продвинулся достаточно далеко в направлении того, что мы могли бы считать удовлетворительным компромиссом", - заявили они.

Документ представлен Бельгией, Болгарией, Хорватией, Грецией, Италией, Латвией, Литвой, Мальтой, Польшей, Румынией, Словенией и Словакией.

Страны ЕС в течение нескольких месяцев спорили о том, стоит ли ограничивать цены на газ, но до сих пор не смогли преодолеть разрыв между своими взглядами.

Некоторые дипломаты скептически относятся к тому, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе, и отмечают, что страны, недовольные последним предложением, имеют достаточную поддержку, чтобы заблокировать его одобрение.

Цены на газ в Европе резко выросли в этом году после того, как Россия сократила поставки газа после вторжения на Украину, что привело к росту цен на топливо и росту инфляции.

Но в то время как страны, выступающие за ограничение, заявляют, что эта мера защитит их экономику от высоких цен на энергию, Германия - крупнейшая экономика Европы и крупнейший газовый рынок - и Нидерланды выступают против ограничения цен на газ, предупреждая, что это может нарушить нормальное функционирование энергетических рынков и сдержать производителей от отправки столь необходимого топлива в Европу.

Последний проект предложения, рассматриваемый странами, предполагает, что ограничение будет активировано, если цены превысят 220 евро за мегаватт-час в течение пяти дней по контракту на Dutch Title Transfer Facility (TTF), а также на 35 евро выше справочной цены на сжиженный природный газ (СПГ).

Это ниже предела в 275 евро/МВтч (около 3000 долларов за тысячу кубометров), предложенного Европейской комиссией, но 12 стран заявили, что он все еще недостаточно низок.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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