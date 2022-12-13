ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри енергетики країн ЄС не погодили ліміт цін на газ з Росії

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 13 грудня 2022 18:12
Міністри енергетики країн ЄС не погодили ліміт цін на газ з Росії Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

"На Енергетичній раді багато суперечок, на пленарному засіданні домовленості досягти не вдалося, тому продовження відбувається у двосторонньому форматі. Головує міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, і я можу тільки сказати йому, що газова стеля – погана ідея", - написав Сіярто.

Міністр додав, що його країна вважає такі обмеження "неправильною відповіддю на енергетичну кризу в Європі". Можливе нововведення нібито може загрожувати безпеці енергопостачання Угорщини.

Нагадаємо, 10 грудня країни ЄС провели екстрені переговори щодо запровадження ліміту цін на газ із Росії , але тоді думки держав розійшлися.

Також ми писали, що 2 грудня країни ЄС змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Евросоюз
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу