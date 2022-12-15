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Министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине, - журналист

Иллюстративное фото: министры экономики и финансов стран ЕС одобрили 18 млрд евро помощи Украине (fickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Совет по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Экофин) поддержал предоставление Украине 18 миллиардов евро помощи на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым от Совета ЕС: Экофин одобрил пакет - 18 млрд для Украины, 2 документа для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", - написал он.

Напомним, в субботу, 10 декабря, стало известно, что страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро.

При этом вчера, 14 декабря, соответствующее решение одобрил Европейский парламент.

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