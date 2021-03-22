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Міністра праці Франції госпіталізували після зараження коронавірусом

Новость на русском → Париж, Понеділок 22 березня 2021 15:55
Міністра праці Франції госпіталізували після зараження коронавірусом Фото: Елізабет Борн (facebook com Elisabeth-Borne)
Автор: Андрій Козловський

Міністра праці Франції Елізабет Борн, яка раніше заразилася коронавірусом, доставили у лікарню. У міністерстві зазначили, що її стан поступово поліпшується.

Про це повідомляє BFM.

"Елізабет Борн перебуває під медичним наглядом у лікарні в районі Парижа і її стан здоров'я покращується", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 14 березня 59-річна Елізабет Борн у своєму Twitter повідомила, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.

Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Главі держави довелося пройти обстеження через проблем зі здоров'ям.

Також РБК-Україна повідомляла, що міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після вакцини AstraZeneca. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.

Крім того, президент Сирії Башар Асад і його дружина Асма здали позитивний тест на COVID-19. Тест був зданий після прояви незначних симптомів. Вони обидва будуть продовжувати працювати з дому.

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