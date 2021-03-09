Міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після щеплення AstraZeneca
Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант госпіталізований через два дні після вакцинації від коронавірусу. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.
Про це повідомляє ABC з посиланням на канцелярію міністра.
"В Канберрі дуже хочуть вказати на те, що Грег Хант заразився інфекцією і що це ніяк не пов'язано з тим, що він недавно отримав вакцину від COVID-19. Проте вони точно не сказали, що проблема не у вакцині", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що глава австралійського МОЗ прищепився препаратом AstraZeneca. Міністру призначений прийом антибіотиків.
Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.
Крім того, 5 березня уряд Угорщини припинило кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через технічні проблеми з оповіщенням населення.