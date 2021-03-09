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Міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після щеплення AstraZeneca

Новость на русском → Канберра, Вівторок 09 березня 2021 14:21
Міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після щеплення AstraZeneca Фото: Грег Хант (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант госпіталізований через два дні після вакцинації від коронавірусу. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.

Про це повідомляє ABC з посиланням на канцелярію міністра.

"В Канберрі дуже хочуть вказати на те, що Грег Хант заразився інфекцією і що це ніяк не пов'язано з тим, що він недавно отримав вакцину від COVID-19. Проте вони точно не сказали, що проблема не у вакцині", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що глава австралійського МОЗ прищепився препаратом AstraZeneca. Міністру призначений прийом антибіотиків.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

Крім того, 5 березня уряд Угорщини припинило кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через технічні проблеми з оповіщенням населення.

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