ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Сирії заразився коронавірусом

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 14:40
Президент Сирії заразився коронавірусом Фото: Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Президент Сирії Башар Асад і його дружина Асма здали позитивний тест на COVID-19. Тест був зданий після прояви незначних симптомів.

Про це йдеться у заяві офісу президента Сирії, повідомляє агентство SANA.

Згідно з повідомленням, вони обоє здорові і будуть продовжувати працювати в ізоляції будинку.

Нагадаємо, Башар Асад править Сирією з 2000 року. В останні десять років (з 2011 року) в країні йде громадянська війна. Асад спирається на підтримку російського президента Володимира Путіна. Завдяки російській армії йому вдалося зберегти свій пост в останні роки.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому країни, що входять до складу Радбезу ООН, у вівторок не змогли узгодити спільну заяву щодо Сирії, яке дипломати обговорювали протягом дня. Вони намагаються відновити зайшов у глухий кут мирний процес в країні.

Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сирія
NEWS
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"