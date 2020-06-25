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Міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи

Новини » Політика     25.06.2020 - 12:23
Міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Продовження реформи чекають як міжнародні донори, так і МВФ

Продовження медичної реформи під загрозою, а глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уникає зустрічі з депутатами. Однак українська медицина перебуває в жалюгідному стані і потребує змін.

Про це пишуть "Українські новини".

Як пише видання, з 1 квітня повинен був початися другий етап медреформи. Однак, станом на 25 червня другий етап досі не розпочато, а вся подальша доля медреформи під питанням.

Водночас, продовження реформи чекають як міжнародні донори, так і МВФ, що відкрили Україні нову фінансову програму на $5 млрд під зобов'язання реформування системи охорони здоров'я.

"Але головне відомство, яке повинно було цим займатися, чомусь стоїчно мовчить, глава відомства навіть не ходить на засідання профільного комітету, де дуже чекають пояснень. Протягом трьох місяців Степанов говорив, що медреформа робиться неправильно, але як правильно – так і не сказав. Більш того, він досі не представив комітету з охорони здоров'я навіть приблизної концепції свого бачення реформи. А депутати його чекають вже не перший тиждень і дуже хочуть поговорити", - пише видання.

Крім того, глава МОЗ уникає засідань профільного комітету, де чекають стратегічний план щодо коригування медреформи. Чергове засідання призначене на п'ятницю, 26 червня.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 17 червня Максим Степанов проігнорував чергове засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, на якому від міністра чекали концепції подальшого проведення реформи. Замість себе глава МОЗ надіслав заступників.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановмедреформа
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