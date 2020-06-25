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Министр Степанов за 3 месяца не смог представить свою концепцию медреформы

Новости » Политика     25.06.2020 - 12:23
Министр Степанов за 3 месяца не смог представить свою концепцию медреформы
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Продолжения реформы ждут как международные доноры, так и МВФ

Продолжение медицинской реформы под угрозой, а глава Министерства здравоохранения Максим Степанов избегает встречи с депутатами. Однако украинская медицина находится в плачевном состоянии и нуждается в переменах.

Об этом пишут "Украинские новости".

Как пишет издание, с 1 апреля должен был начаться второй этап медреформы. Однако, по состоянию на 25 июня второй этап до сих пор не начат, а вся дальнейшая судьба медреформы под вопросом.

В то же время, продолжения реформы ждут как международные доноры, так и МВФ, открывший Украине новую финансовую программу на $5 млрд под обязательство реформирования системы здравоохранения.

"Но главное ведомство, которое должно было этим заниматься, почему-то стоически молчит, глава ведомства даже не ходит на заседания профильного комитета, где очень ждут объяснений. На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно – так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. А депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить", - пишет издание.

Кроме того, глава Минздрава избегает заседаний профильного комитета, где ждут стратегический план по корректировке медреформы. Очередное заседание назначено на пятницу, 26 июня.

Как ранее писало РБК-Украина, 17 июня Максим Степанов проигнорировал очередное заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором от министра ждали концепции дальнейшего проведения реформы. Вместо себя глава Минздрава прислал заместителей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановмедреформа
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