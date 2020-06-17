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Степанов проігнорував комітет Ради, перед яким повинен був відзвітувати щодо медреформи

Новини » Політика     17.06.2020 - 20:14
Степанов проігнорував комітет Ради, перед яким повинен був відзвітувати щодо медреформи
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Замість себе міністр відправив двох заступників, хоча члени комітету планували заслухати самого міністра

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов не з'явився на засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, на якому повинен був розповісти про плани щодо медичної реформи та їх відповідності вимогам МВФ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Замість себе міністр відправив двох заступників, хоча члени комітету планували заслухати самого міністра.

На думку політолога Олексія Голобуцького, це є черговим свідченням того, що глава МОЗ затягує оприлюднення нової концепції медреформи.

"Степанов неодноразово критикував Уляну Супрун, називав її дії експериментом і закликав все міняти. Але далі слів досі не просунувся. Нагадаю, що його призначили міністром в кінці березня – а значить, був час сформувати хоча б рамкову концепцію подальших дій з реформування медичної сфери та почати діалог. Ховатися за спинами заступників довго не вийде - продовження медреформи від України вимагає МВФ. Не кажучи вже про те, що стан української медицини не влаштовує нікого - ні пацієнтів, ні самих медиків", - каже політолог.

На його думку, питання продовження реформи охорони здоров'я потрібно виносити на Раду реформ, очолювану Міхеілом Саакашвілі. А також провести відкриті парламентські слухання із залученням не тільки вітчизняних експертів, але й представників МВФ.

Степанов проігнорував комітет Ради, перед яким повинен був відзвітувати щодо медреформи

Нагадаємо, сьогодні в Комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання, головним питанням якого повинен був стати доповідь голови МОЗ про плани щодо коригування медреформи.

Як раніше повідомлялося, Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову програму фінансування Stand-bу в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців. Однією з умов надання фінансування є продовження медичної реформи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов
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