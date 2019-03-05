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Міністр соцполітики розповів про шахрайську схему облгазів


Приведення "до стандартних умов" облгазами є незаконною дією

Доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании в правительстве, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева отметил, что облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал он, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".

Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Как сообщало РБК-Украина, в конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины дал поручение НКРЭКУ проверить облгазы на соблюдение законодательства.

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