Понад 400 мігрантів врятували біля берегів Лівії

Фото: мігранти (dreamstime.com)

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що понад 400 нелегальних іммігрантів були врятовані біля узбережжя Лівії. Їх доставили в столицю країни Тріполі.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Їх забрали двома судами лівійської берегової охорони.

"ООН і Міжнародний комітет порятунку надали їм життєво важливу допомогу", - йдеться в повідомленні.

За даними Міжнародної організації з міграції, в 2020 році 323 мігранта загинули і 417 пропали безвісти на маршруті Центрального Середземномор'я, а 11 891 нелегальний іммігрант був врятований і повернений в Лівію.

Раніше понад 140 осіб загинули в результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу.

РБК-Україна писало, що біля берегів Італії загорілася човен з мігрантами, є жертви.

Нагадаємо, раніше влада Сицилії наказали закрити табору для біженців.