"Якщо не спровокують". У Росії заявили, що не нападатимуть на Україну

Постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не буде нападати на Україну, якщо її на це не спровокують. Він додав, що Москва має право захищати російських громадян, які проживають на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чижова виданню The Guardian .

"Ми не будемо вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо", - сказав Чижов.

В якості ще однієї "провокації", яка може спровокувати напад Росії на Україну, дипломат назвав вбивство російських громадян як на Донбасі, так і в будь-якому іншому місці. При цьому постпред не уточнив, хто і за що їх буде "вбивати".

Ще однією "провокацією", яка може призвести до російського вторгнення, Чижов назвав Інсценування інциденту проти бойовиків на окупованих районах Донецької та Луганської області (ОРДЛО).

"Спровокувавши їх, а потім вдаривши по них щосили, тим самим змусивши Росію на реакцію, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на своїх кордонах", - уточнив російський дипломат.