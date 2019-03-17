Міністр оборони Канади: підтримка України залишається непохитною

Канада продовжує допомагати Україні зміцнювати стабільність

В пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сейджжана в Twitter.

По словам канадского министра обороны, Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину и помогает укреплять безопасность и стабильность в стране.

"Канадская поддержка Украины - непоколебима. В пятую годовщину российского вторжения и оккупации Крыма, мы - с украинским народом, который работает на укрепление безопасности и стабильности", - написал Харджит.

Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки прокомментировали так называемый "референдум", который провела Россия на территории Крыма в 2014 году. В Госдепе США назвали события 5-летней давности "фарсом под дулами пистолетов".

Ранее, в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины после аннексии Крыма в 2014 году.

Кроме того, Министерство иностранных дел Чешской Республики по случаю пятилетия оккупации Крыма заявило, что они не намерены признавать полуостров территорией РФ, а также требуют немедленного освобождения украинских политзаключенных.