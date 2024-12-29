Министр обороны Словакии сделал заявление о территориях Украины

Словакия заинтересована в том, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее. При этом реальность показывает, что стране придется отказаться от части своих территорий.

Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу TA3 .

"Для нас наибольший интерес заключается в том, чтобы война немедленно прекратилась и состоялись какие-то мирные переговоры, какое-то перемирие, в котором мы все, конечно, можем принимать какое-то участие. Но важно, чтобы, прежде всего, перестали гибнуть люди", - сказал он.

При этом Калиняк признает, что агрессором в этом войне является Российская Федерация, поскольку именно она перешла все правила и нарушила международное право.

В ходе интервью министр отметил, что по его мнению, важным является организация страны после войны.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает, что она никогда не будет между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией. Нет сомнений, кто здесь является агрессором, потому что Россия перешла все правила и нарушила международное право, но мы также должны видеть, что происходит в других пространствах, и есть ли у нас одинаковое мерило для других споров", - заявил он.

По поводу расходов на оборону, Калиняк сказал, что важно сосредоточиться на новых военных тенденциях. Он подчеркнул, что нынешнее руководство минобороны знает, где находятся резервы Словакии в армии и каких приоритетов следует придерживаться.