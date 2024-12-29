Міністр оборони Словаччини зробив заяву про території України

Словаччина зацікавлена в тому, щоб війна в Україні завершилася якомога швидше. При цьому реальність показує, що країні доведеться відмовитися від частини своїх територій.

Про це заявив словацький міністр оборони Роберт Калиняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу TA3 .

"Для нас найбільший інтерес полягає в тому, щоб війна негайно припинилася і відбулися якісь мирні перемовини, якесь перемир'я, в якому ми всі, звісно, можемо брати якусь участь. Але важливо, щоб, перш за все, перестали гинути люди", - сказав він.

При цьому Калиняк визнає, що агресором у цій війні є Російська Федерація, оскільки саме вона перейшла всі правила і порушила міжнародне право.

Під час інтерв'ю міністр зазначив, що на його думку, важливим є організація країни після війни.

"Цілком імовірно, що Україна не усвідомлює, що вона ніколи не буде між Німеччиною і Швейцарією, але завжди матиме найбільший кордон із Російською Федерацією. Немає сумнівів, хто тут є агресором, тому що Росія перейшла всі правила і порушила міжнародне право, але ми також повинні бачити, що відбувається в інших просторах, і чи маємо ми однакове мірило для інших суперечок", - заявив він.

Щодо витрат на оборону, Калиняк сказав, що важливо зосередитися на нових військових тенденціях. Він наголосив, що нинішнє керівництво міноборони знає, де перебувають резерви Словаччини в армії і яких пріоритетів слід дотримуватися.