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Министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона дальнейшую помощь Украине

Пятница 26 апреля 2024 03:03
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Министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона дальнейшую помощь Украине Фото: министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона помощь Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Анхелем Тилваром, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и дальнейшую координацию помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что министры в ходе беседы подтвердили свою непоколебимую приверженность украинскому народу и осудили незаконную войну России. Остин также признал позицию Румынии как якоря стабильности на восточном фланге НАТО и поблагодарил Бухарест за то, что страна продолжает принимать у себя силы США и союзников.

"И Остин, и Тилвар надеются на продолжение координации оборонной помощи Украине через Контактную группу по обороне Украины и будущие двусторонние встречи", - говорится в сообщении Пентагона.

Поддержка Румынией Украины

Румыния с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разностороннюю помощь. Так, Румыния стала одной из базовых стран, в которой проходят обучение украинские пилоты.

Также ранее глава МИД Румынии Луминицу Одобеску заявила, что страны-члены НАТО должны перейти к амбициозным действиям в вопросе поддержки Украины на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. По ее словам, Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

Глава МИД также ранее заявила, что в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось 4 апреля, она подчеркнула "острую необходимость" сохранения поддержки евроатлантического пути Украины.

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