ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр обороны Польши приказал перебросить дополнительных солдат на границу с Беларусью

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 15:53
Министр обороны Польши приказал перебросить дополнительных солдат на границу с Беларусью Фото: министр обороны Польши приказал перебросить дополнительных солдат на границу с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша разместит на границе с Беларусью дополнительных солдат после того, как белорусские пилоты залетели на ее территорию.

Об этом сказано в сообщении Министерства обороны Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной стражей о расширении участия в охране границы министр национальной обороны приказал выполнить эту просьбу и направить дополнительных военнослужащих для патрулирования польско-белорусской пограничной территории и участия в операции "Безопасное Подляшье", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, что вчера командующий польскими пограничниками обратился с просьбой к Министерству обороны направить к белорусской границе еще тысячу солдат. В настоящее время там уже находятся около 2 тысяч военных.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что на границе с Беларусью растет агрессия по отношению к польским пограничникам, солдатам и полицейским - в их сторону бросают бутылки, камни, ветки.

Он напомнил, что в июне с белорусской стороны был выпущен предмет, возможно, из пневматического или огнестрельного оружия, который пробил стекло машины пограничников.

Нарушение границы Польши

Напомним, на прошлой неделе два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что возле границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более детально о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша кордон з Білоруссю Минобороны Польши
NEWS
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины