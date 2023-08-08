Министр обороны Польши приказал перебросить дополнительных солдат на границу с Беларусью

Польша разместит на границе с Беларусью дополнительных солдат после того, как белорусские пилоты залетели на ее территорию.

Об этом сказано в сообщении Министерства обороны Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna .

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной стражей о расширении участия в охране границы министр национальной обороны приказал выполнить эту просьбу и направить дополнительных военнослужащих для патрулирования польско-белорусской пограничной территории и участия в операции "Безопасное Подляшье", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, что вчера командующий польскими пограничниками обратился с просьбой к Министерству обороны направить к белорусской границе еще тысячу солдат. В настоящее время там уже находятся около 2 тысяч военных.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что на границе с Беларусью растет агрессия по отношению к польским пограничникам, солдатам и полицейским - в их сторону бросают бутылки, камни, ветки.

Он напомнил, что в июне с белорусской стороны был выпущен предмет, возможно, из пневматического или огнестрельного оружия, который пробил стекло машины пограничников.

Нарушение границы Польши

Напомним, на прошлой неделе два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что возле границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более детально о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.