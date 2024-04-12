Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером, а Украину с Чехословакией

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером, а Украину с Чехословакией. Также Писториус призвал Европу готовиться к широкомасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg .

По словам Писториуса, война, развязанная Путиным против Украины, имеет схожесть с аннексией территории Чехословакии Гитлером в 1938 году.

"Путин не остановится, когда война против Украины закончится. Он также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", - сказал Писториус.

Пистотриус также подчеркнул, что Германия должна вернуться в состояние, в котором сможет защитить себя.

"Мы должны вернуть эту страну в состояние, в котором она сможет защитить себя. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или мы хотим облегчить ему эту задачу", - добавил он.