Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером, а Україну з Чехословаччиною
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Гітлером, а Україну з Чехословаччиною. Також Пісторіус закликав Європу готуватися до широкомасштабної агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
За словами Пісторіуса, війна, розв'язана Путіним проти України, має схожіть з анексією території Чехословаччини Гітлером у 1938 році.
"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться. Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - сказав Пісторіус.
Пістотріус також наголосив, що Німеччина має повернутися до положення, в якому зможе захистити себе.
"Ми повинні повернути цю країну в положення, в якому вона зможе захистити себе. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому це завдання",- додав він.
Росія може напасти на НАТО
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб попередив інших лідерів країн НАТО про необхідність готувати свої армії до потенційного конфлікту з РФ.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.
Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
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