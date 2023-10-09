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Министр обороны Израиля отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, - СМИ

Израиль, Понедельник 09 октября 2023 12:53
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Министр обороны Израиля отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, - СМИ Фото: министр обороны Израиля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, оставив его без электричества, еды и топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Галант подчеркнул, что его страна "борется со зверскими людьми", поэтому так себя ведет.

"Мы принесем вам больше, когда получим", - заявил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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Израиль Сектор Газа
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