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Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план выезда жителей Газы

Иерусалим, Четверг 06 февраля 2025 11:01
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Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план выезда жителей Газы Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль подготовит план добровольного выезда жителей Сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии разбить такой план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кац поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который позволит жителям Сектора Газа добровольно покинуть анклав и выехать в любое место, которое согласится их принять.

Такой план будет предусматривать выезд через сухопутные переходы, а также "особые договоренности" для выезда морскими и воздушными путями.

Министр обороны Израиля заявил, что боевики ХАМАС используют жителей Газы как живой щит и построили "инфраструктуру террора". По его словам, боевики якобы держат гражданских в заложниках, требуют плату и гуманитарную помощь, не позволяя покинуть анклав.

Планы Трампа по Газе

Стоит отметить, что этому заявлению министра обороны Израиля предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы возьмут Сектор Газа под свой контроль.

Трамп также не исключил введения американских войск в Газу. Кроме того, он говорил о возможном переселении палестинцев из Сектора Газа.

При этом союзники Трампа осторожно реагируют на такие его планы, а многие страны раскритиковали намерения президента США. Речь идет, в частности, о европейских государствах.

Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
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