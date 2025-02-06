Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план выезда жителей Газы
Израиль подготовит план добровольного выезда жителей Сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии разбить такой план.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Кац поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который позволит жителям Сектора Газа добровольно покинуть анклав и выехать в любое место, которое согласится их принять.
Такой план будет предусматривать выезд через сухопутные переходы, а также "особые договоренности" для выезда морскими и воздушными путями.
Министр обороны Израиля заявил, что боевики ХАМАС используют жителей Газы как живой щит и построили "инфраструктуру террора". По его словам, боевики якобы держат гражданских в заложниках, требуют плату и гуманитарную помощь, не позволяя покинуть анклав.
Планы Трампа по Газе
Стоит отметить, что этому заявлению министра обороны Израиля предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы возьмут Сектор Газа под свой контроль.
Трамп также не исключил введения американских войск в Газу. Кроме того, он говорил о возможном переселении палестинцев из Сектора Газа.
При этом союзники Трампа осторожно реагируют на такие его планы, а многие страны раскритиковали намерения президента США. Речь идет, в частности, о европейских государствах.
Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.
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