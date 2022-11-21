Министр обороны Франции заявил, что часто сталкивается с вопросом целесообразности помощи ВСУ

Франция должна помогать украинцам защищать границы, а другими словами, свой суверенитет. Это будет защитой европейских ценностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, которое приводит Le Journal du Dimanche.
Лекорню заявил, что часто сталкивается с вопросом о целесообразности помощи Украине.
"Это центральный вопрос. Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе - департаменте Эр - люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать Украине", - отметил министр.
По его словам, если Франция хочет защищать свои ценности, то нужно помогать украинцам защищать их границы, то есть суверенитет. Это министр говорит правым и левым политическим силам.
Напомним, что Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине.
Недавно Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и РФ.
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