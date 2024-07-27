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Министр обороны Чехии совершила трехдневный визит в Украину

Украина, Суббота 27 июля 2024 21:02
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Министр обороны Чехии совершила трехдневный визит в Украину Фото: Министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила трехдневный визит в Украину. Во время поездки она почтила память чехословацких легионеров и солдат, погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech radio.

Чернохова завершила свой визит памятным мероприятием у Зборовской могилы, месте, связанном с началом пути чехословацких легионеров на восточном фронте.

"Мы посетили места, тесно связанные с нашими воинами, участвовавшими в Первой и Второй мировых войнах. О жертвах как великих войн, так и о героях Восточного фронта необходимо помнить даже в свете продолжающейся бессмысленной агрессии путинской России", - сказала Чернохова.

Министр также почтила память украинских воинов и поговорила с представителями местных властей о возможной гуманитарной помощи перед грядущей зимой, а также поблагодарила их за заботу о чешских военных могилах.

Помощь от Чехии

Напомним, мы сообщали, что Министерство обороны Чехии в этом году готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

Что касается первой инициативы, то премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

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