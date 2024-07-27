Міністр оборони Чехії здійснила триденний візит до України

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила триденний візит до України. Під час поїздки вона вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів і солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech radio.