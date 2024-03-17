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Министр обороны Британии отменил поездку в Одессу из-за ракетной угрозы, - СМИ

Фото: министр обороны Британии Грант Шэппс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Британии Грант Шэппс в ходе визита в Украину отменил поездку в Одессу из-за российской ракетной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава оборонного ведомства изменил программу визита после предупреждения от британской разведки касательно того, что россиянам стало известно о его планах поездки.

Когда он летел в Польшу с авиабазы "Нортолт", ему сообщили, что 6 марта во время визита в Одессу кортеж президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса едва избежал ракетного удара со стороны РФ. Тогда в результате взрывов погибли пять человек. Эта новость повысила уровень угрозы безопасности Шэппса со значительного до критического.

Шэппс вместе с небольшой группой британских официальных лиц ночным поездом из Польши прибыл в Киев 7 марта для переговоров с Зеленским и членами правительства Украины.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и опрометчивым. Он вплотную приблизился к убийству двух западных лидеров, неважно, было ли это намеренно или случайно. Что, к черту, он творит, и какого черта Запад позволяет ему делать такие вещи?", - заявил Шэппс после поездки.

Сообщается, что это была его вторая поездка в Украину в должности министра обороны и третья с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Визит Шэппса в Украину

В четверг, 7 марта стало известно, что государственный секретарь по обороне Британии Грант Шэппс прибыл в Украину. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Также Шэппс провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Кроме того, Шэппс объявил о передаче нового пакета военной помощи для Украины. Британия выделила дополнительные 125 млн фунтов стерлингов, которые пойдут на закупку более 10 тысяч дронов.

 

 

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ОдессаВеликобританияВторжение России в Украину