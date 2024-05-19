Министр обороны Британии оценил шансы ВСУ отбить наступление России в Харьковской области

Наступление России в Харьковской области

В мае российские войска активизировались в Харьковской области, начав наступательные действия в сторону пограничного Волчанска и Харькова. Сегодня, по данным Генштаба, российская армия пытается потеснить подразделения Сил обороны близ Волчанска, Старицы и Липцев.

Как объяснял президент Владимир Зеленский, руководство РФ начало это наступление в Харьковской области для того, чтобы показать, что Москва якобы способна определять ход войны против Украины. Эта пропаганда, по его словам, направлена на западных лидеров.

Детальнее о том, что происходит в Харьковской области, - читайте в материале РБК-Украина.

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