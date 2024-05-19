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Министр обороны Британии оценил шансы ВСУ отбить наступление России в Харьковской области

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Британии Грант Шаппс уверен, что Украина сможет отразить российское наступление в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По мнению британского министра, следующие несколько недель на фронте будут "сложными". По словам Шаппса, этого российского наступления в Харьковской области могло не быть, если бы западные союзники не задерживали поставки военной помощи в Украину.

"Очевидно, Конгресс США действовал медленно по этому вопросу, и это привело к перерыву, в котором, например, Путин пытался зайти в Харьков", - сказал он.

Наступление России в Харьковской области

В мае российские войска активизировались в Харьковской области, начав наступательные действия в сторону пограничного Волчанска и Харькова. Сегодня, по данным Генштаба, российская армия пытается потеснить подразделения Сил обороны близ Волчанска, Старицы и Липцев.

Как объяснял президент Владимир Зеленский, руководство РФ начало это наступление в Харьковской области для того, чтобы показать, что Москва якобы способна определять ход войны против Украины. Эта пропаганда, по его словам, направлена на западных лидеров.

Детальнее о том, что происходит в Харьковской области, - читайте в материале РБК-Украина.

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