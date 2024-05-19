Оккупанты активизировались на Харьковском направлении после "затишья" утром

После "затишья", которое наблюдалось с утра 19 мая на Харьковском направлении, оккупанты снова активизировались. Враг уже успел семь раз штурмовать позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь в настоящее время произошло семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, сел Старица, Липцы", - говорится в сообщении.

Кроме того, возле села Лукьянцы захватчики нанесли авиационный удар, применив пять КАБов.

"Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках", - отмечают в Генштабе, описывая ситуацию на 13:30.

Купянское направление

На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки, информация уточняется.

"По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется", - добавили в пресс-службе военного командования.

Ситуация на Харьковском направлении

Утром 19 мая в Генштабе отмечали, что активность оккупантов на Харьковском направлении замечена не была. При этом ВСУ держат все действия захватчиков под огневым контролем.

В частности, в Институте изучения войны считают, что несмотря на то, что российские войска все последние сутки продолжали наступление в районах села Липцы и Волчанска, но линия фронта не изменилась.

При этом оккупанты отдают приоритет захвату Волчанска, потому что это позволит получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.