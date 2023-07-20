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Глава МВД озвучил официальное количество погибших от разрушения Каховской ГЭС

Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года на контролируемой правительством территории погиб 31 человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

"Что касается погибших: у нас на сегодняшний день погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", - рассказал Клименко.

При этом окончательной информации о материальных потерях пока нет. Подсчет все еще продолжается.

"Очень трудно за эти месяцы сосчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема", - заявил он.

По его мнению, сейчас основная проблема - доступ к воде для граждан в дальнейшем.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг приступил к выводу подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Ранее эксперты отмечали, что после террористического акта врагов отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно.

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