Министр молодежи и спорта оценил результат Украины на Олимпиаде-2024

Итоговый результат отечественных атлетов на Олимпийских играх в Париже следует оценивать в контексте продолжающейся войны России против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Сборная Украины завершила Олимпиаду-2024 на 22-й позиции общего зачета команд. Украинские спортсмены в целом выиграли 12 наград. "Золото" завоевали четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Алина Комащук), прыгуна в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

"Этот результат является не просто спортивным достижением, а свидетельством того, что даже при самых сложных обстоятельствах войны мы демонстрируем всему миру украинскую волю к победе. 12 медалей, в том числе три золотые, – это результат титанического труда наших спортсменов и тренеров, которые готовились к соревнованиям". в чрезвычайно трудных условиях. Это лучший результат по золотым медалям за последние 12 лет", – отметил Бидный.

Фото: Ирина Коляденко (НОК Украины)

Каждая олимпийская награда, по убеждению министра, и результат многолетнего труда, и символ несокрушимости украинцев. Он привел пример борчихы Ирины Коляденко, преодолевшей путь к медали сквозь ужасные реалии войны.

"Когда началось вторжение, Ирина находилась на олимпийской базе в Конче-Заспе, где команда готовилась к международному турниру. После возвращения в родной Ирпень ее дом был уничтожен российским танком и несколько недель пряталась в подвале. Но она продолжила тренировки, получила лицензию на участие в Олимпиаде и завоевала серебряную медаль", – рассказал Бидный.

Итоговый результат сборной Украины на Олимпийских играх стал лучшим со времен Лондона-2012. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные атлеты выиграли 11 медалей, а в Токио-2021 завоевали лишь одно "золото" (19 в целом).