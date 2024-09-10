Министр Бидный сделал заявление о проведении Олимпиады в Украине

Олимпийские игры в Украине могут быть проведены не ранее 2032 года. Правда, только при выполнении нескольких важных условий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

По словам главы ведомства, "мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной". Бидный уверен, что организация таких масштабных соревнований позволит показать всему миру достижения нашей страны.

Однако подавать заявку на проведение ОИ наше государство сейчас не будет, потому что сейчас все сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии. Кроме того, даже после победы в войне потребуется определенное время для восстановления.

"Думаю, к вопросу проведения Олимпийских игр мы сможем вернуться после победы над российским захватчиком, ведь уже определены места проведения ближайших Олимпийских игр: Милан, Лос-Анджелес, Брисбен", - сказал министр.

Также нужно будет исходить из возможностей того времени и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать национальным интересам Украины.

Напомним, что ближайшая Олимпиада состоится в Милане и муниципалитете Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Речь идет о зимних Олимпийских играх. Следующая летняя Олимпиада состоится в американском Лос-Анджелесе в 2028 году. Австарлийский Брисбен примет Олимпийские игры-2032.

Олимпийские игры в XXI веке

Хозяевами Олимпиады уже были Афины (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021). Недавно завершились Игры в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже определил хозяев форумов в 2028 и 2032 годах. Первые Игры примет американский Лос-Анджелес, а вторые – австралийский Брисбен. На Олимпиаду-2036 в настоящее время официально претендуют Индонезия, Турция, Индия и Чили.

Официальный бюджет Олимпийских игр-2024 составил 4,38 млрд евро. Отдельно Франция потратила 1,5 млрд в евровалюте на очистку Сены и 3,5 млрд. на продолжение ветки метрополитена. Эти проекты французское правительство запланировало отдельно от Игр.