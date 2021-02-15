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Міністр закордонних справ Словаччини завтра відвідає Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 16:24
Міністр закордонних справ Словаччини завтра відвідає Україну Фото: Іван Корчок (facebook com ivan korcok)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок завтра, 16 лютого, відвідає Україну. У рамках офіційного візиту сторони обговорять широкий спектр питань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що Корчок і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва, в тому числі в рамках Кримської платформи.

Сторони приділять особливу увагу подальшим крокам для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній та транскордонної сферах, реалізації інфраструктурних проектів. У рамках візиту підпишуть План консультацій міністерств закордонних справ України і Словаччини на 2021-2022 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи.

У січні на кордоні України і Словаччини закрили пункт пропуску "Ужгород" - "Вишнє Немецьке". На в'їзд в цю країну для громадян України діють обмеження. Зокрема, туди можуть в'їхати українці з посвідкою на проживання, а також з довгостроковою національною візою, або родичі словацьких громадян.

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