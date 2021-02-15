Министр иностранных дел Словакии завтра посетит Украину

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины .

Сообщается, что Корчок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры по всему комплексу вопросов двустороннего и международного сотрудничества, в том числе в рамках Крымской платформы.

Стороны уделят особое внимание дальнейшим шагам для увеличения объемов торговли, усиления взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов. В рамках визита подпишут План консультаций министерств иностранных дел Украины и Словакии на 2021-2022 годы.