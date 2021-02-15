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Министр иностранных дел Словакии завтра посетит Украину

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 16:24
Министр иностранных дел Словакии завтра посетит Украину Фото: Иван Корчок (facebook com ivan korcok)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок завтра, 16 февраля, посетит Украину. В рамках официального визита стороны обсудят широкий спектр вопросов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что Корчок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры по всему комплексу вопросов двустороннего и международного сотрудничества, в том числе в рамках Крымской платформы.

Стороны уделят особое внимание дальнейшим шагам для увеличения объемов торговли, усиления взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов. В рамках визита подпишут План консультаций министерств иностранных дел Украины и Словакии на 2021-2022 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия примет участие в саммите Крымской платформы.

В январе на границе Украины и Словакии закрыли пункт пропуска "Ужгород" - "Вишне Немецке". На въезд в эту страну для граждан Украины действуют ограничения. В частности, туда могут въехать украинцы с видом на жительство, а также с долгосрочной национальной визой, или родственники словацких граждан.

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