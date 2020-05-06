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Міністр інфраструктури вимагає від Ради скасувати податок на землю під залізничним полотном

Новини » Транспорт     06.05.2020 - 16:27
Міністр інфраструктури вимагає від Ради скасувати податок на землю під залізничним полотном
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За його словами, навіть при благополучних розкладах, УЗ не буде встигати витягати рівень рентабельності

Мінінфраструктури ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Цензор.нет", передає РБК-Україна.

"Ми спілкуємося з депутатами, переконуємо, що необхідно скасувати податок на землю під залізничним полотном. У минулому році сума виплат з цього податку склала 4,2 млрд грн. З грошовою переоцінкою, з підвищенням ставок цього податку, у 2020 році сума буде більше. Це вічна гонка по збору податків, яка вимиває ліквідність компанії", - сказав Криклій.

За його словами, навіть при благополучних розкладах, УЗ не буде встигати витягати рівень рентабельності при такому форматі податку на землю.

Нагадаємо, Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Раніше АТ "Укрзалізниця" заявляла, що вважає за необхідне вивести землі, на яких розташовані залізничні колії загального користування через дії податку на землю, аналогічно земель дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування.

МІУ вивчить питання будівництва нового аеропорту в Мукачеві Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень на суму 11,8 млрд грн
Новини України УкрзалізницяМІУВладислав Криклій
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