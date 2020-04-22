Криклій готовий знизити тарифи, якщо Кабмін перегляне політику дивідендів для держкомпаній

Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр підкреслив, що для виводу економіки з кризи, викликаного карантином, необхідно інвестувати в інфраструктуру

В умовах кризи уряд повинен переглянути політику дивідендів для державних транспортних компаній і дозволити їм інвестувати більше прибутку в розвиток. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає РБК-Україна.

За словами міністра, якщо це відбудеться, стане можливим тимчасовий перегляд тарифів транспортних монополій або додаткові знижки для бізнесу.

"Ми наполягаємо, щоб уряд переглянув політику дивідендів для держкомпаній в транспортній галузі. Так, у деяких підприємств зараз дійсно зберігається певний рівень прибутковості, і є дивіденди, яке вони повинні виплатити. Але, на жаль, це не означає, що всі наступні періоди будуть для них прибутковими. Навпаки, у більшості з них внаслідок карантину очікуються дуже великі збитки, тому зараз немає сенсу забирати у них доходи у вигляді дивідендів, щоб потім екстрено шукати можливість дофінансувати їх з бюджету", - сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що для виводу економіки з кризи, викликаного карантином, необхідно інвестувати, насамперед, в інфраструктуру, що дозволить створювати нові робочі місця.

"Ми все ж хочемо говорити про розвиток української економіки. А для цього необхідно як раз не вимивати з компаній кошти, а вкладатися в їх розвиток, тому що це дасть можливість організувати нові робочі місця, поліпшити інфраструктуру і, як наслідок, дозволить їм показати прибутковість в довгостроковій перспективі. Інвестиції в інфраструктуру - це дуже, дуже важливо зараз", - сказав Криклій.

Крім того, він не виключив, що для підтримки бізнесу з боку держави, можливе тимчасове зменшення тарифів держкомпаній.

"Якщо у нас вийде знизити рівень дивідендів, то можна буде на короткий кризовий/посткризовий період переглянути тарифи на якісь речі, дати бізнесу якусь знижку, щоб галузі було простіше виходити з цього піке", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, раніше Адміністрація морських портів України заявляла, що збереження для неї ставки дивідендів на рівні 90% призведе до зниження інвестицій у розвиток портової інфраструктури у 2,6 раза, відповідно, поставить під загрозу реалізацію великих інвестпроектів в портах.